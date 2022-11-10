مقتل شخص فى مشاجرة بمنطقة النزهة والأمن يضبط المتهمين

كتب محمود عبد الراضى - عبد الرحمن سيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ضبط طرفى مشاجرة بمنطقة النزهة نتج عنها وفاة شخص ونقل إلى المستشفى ، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلاً من طرف أول (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق)، طرف ثانٍ (شخصين "أحدهما مصاب بجرح بالجسم" مقيمان بنطاق محافظتى "القاهرة ، القليوبية") بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرفين، وتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الأول على أحد أطراف الطرف الثانى بالضرب بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، وأثناء ذلك سقط (شخص آخر ، مقيم دائرة قسم الظاهر) أرضاً على رأسه أثناء التدافع والذى تصادف مروره بجوار المشاجرة ، وتبين وفاته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهة الأول إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأقر بتخلصه من السلاح الأبيض المُستخدم فى الواقعة ، وبمواجهة باقى المتهمين إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.