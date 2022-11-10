مصر ترسل مساعدات طبية إلى لبنان بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى

كتب زكى القاضى

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعم الأشقاءاللبنانيين لمجابهة تفشى وباء الكوليرا، أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى الشعب اللبنانى الشقيق، لمساعدتهم فى السيطرة على تفشي وباء الكوليرا.

وأعرب المسئولون اللبنانييون، عن تقديرهم للجهود المصرية المتواصلة، والمساندة المستمرة التى تقدمها الحكومة المصرية لدولة لبنان، لمساعدتها فى السيطرة على هذا الوباء، قبل أن ينتقل إلى مرحلة ترتفع فيها الكوليرا بأعداد عالية في كل المناطق اللبنانية، وحتى لا ينتقل الوباء لمرحلة الاستيطان .

ويعد الدعم المصرى المقدم للجانب اللبنانى، تأكيداً على متانة الروابط التاريخية التى تجمع بين مصر ولبنان.