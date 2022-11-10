ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن المتحدث باسم شرطة جزر المالديف ينوس صباح قوله إن "الحريق اندلع في المبنى بعد منتصف الليلة الماضية"، مشيرا إلى أنه لم يتم التأكد من جنسيات الضحايا حتى الآن وأن التحقيقات جارية للوقوف على أسباب وملابسات اندلاع الحريق.

ومن جانبها، أعلنت السفارة الهندية في جزر المالديف، فى تغريدة لها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن مقتل مواطنين هنود جراء الحريق .

يشار إلى أن جزر المالديف توظف عددا كبيرا من العمال الأجانب معظمهم من بنجلاديش والهند ،وكثيرا ما تكون أماكن معيشتهم لا سيما في العاصمة "ماليه" مكتظة بالأشخاص.