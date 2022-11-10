مصرع عامل فى انقلاب دراجة بخارية بسوهاج.. وجهة التحقيق تصرح بدفن الجثة

سوهاج محمود مقبول

لقى سائق يبلغ من العمر 27 سنة مصرعه، عقب إصابته باشتباه كسر بعظام الجمجمة نزيف بالمخ، وذلك على إثر انقلاب دراجته البخارية على جانب الطريق بدائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج، تم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على جهة التحقيق المختصة، والتى صرحت بدفن الجثة.



كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء أحمد فجر نائب مدير أمن سوهاج لقطاع الجنوب يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية على الطريق بدائرة المركز، ووفاة قائدها متأثرا بإصابته.



بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات، بوصول المدعو محمد ا م ف 27 سنة سائق ويقيم دائرة المركز إلى مستشفى سوهاج الجامعى مصاباً "بإشتباه كسر بعظام الجمجمة نزيف بالمخ " وتوفي حال تلقيه الإسعافات اللازمة، إدعاء حادث دراجة بخارية.



بسؤال شقيقه المدعو منتصر ا م ف 23 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيادة شقيقه المذكور دراجته البخارية بذات الناحية إختل مقود الدراجة بيده مما أدي لإنقلابه علي جانب الطريق وحدوث إصابته ووفاته، ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على جهة التحقيق المختصة والتي صرحت بدفن الجثة.