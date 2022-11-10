اليوم السابع
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الخميس، 10 نوفمبر 2022 01:32 م
أكرم القصاص
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مصرع شخص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالبحيرة

الخميس، 10 نوفمبر 2022 01:09 م
مصرع شخص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالبحيرة إسعاف - أرشيفية
البحيرة - فريق المحافظات

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لقى شخص مصرعه إثر وقوع حادث انقلاب سيارة بأحد الترع التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، وكان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.
 
 
وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة مصرف إدكو دائرة مركز المحمودية، مما أدى إلى وفاة "ع.م .ر" 45 عامًا، مقيم المحمودية بالبحيرة. 
 
 
وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية  تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

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