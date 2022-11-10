مصرع شخص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالبحيرة

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة مصرف إدكو دائرة مركز المحمودية، مما أدى إلى وفاة "ع.م .ر" 45 عامًا، مقيم المحمودية بالبحيرة.

وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.