مصرع سيدة فى حريق منزل ناتج عن انفجار أسطوانة غاز ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقيت سيدة مصرعها، اليوم الخميس، في حريق منزل مكون من طابق واحد، ناتج عن إنفجار أسطوانة غاز صغيرة، بعزبة العقاد التابعة لقرية حاجر بني سليمان دائرة مركز بني سويف، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.



تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق ناتج عن إنفجار أسطوانة غاز صغيرة داخل منزل مكون من طابق واحد بعزبة العقاد التابعة لقرية حاجر بني سليمان دائرة مركز بني سويف.



على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء وسيارة إسعاف إلى موقع الحريق وتمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلي المنازل المتاخمة بمساعدة الأهالي.



أسفر الحريق عن مصرع؛ "خيرية.ع.ف" 55 عامًا وجرى نقلها جثة هامدة إلي مشرحة مستشفى اهناسيا التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق .









