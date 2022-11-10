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مصرع ربة منزل وطفلتها سقطا فى "طرنش" الصرف الصحى ببنى سويف

الخميس، 10 نوفمبر 2022 12:26 م
مصرع ربة منزل وطفلتها سقطا فى "طرنش" الصرف الصحى ببنى سويف جثة - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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لقيت ربة منزل وطفلتها مصرعهما، اليوم الخميس، بعد أن سقطوا فى "طرنش" لمياه الصرف الصحى داخل المنزل بقربة العجرة التابعة لقرية الحيبة بمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف.

 

تلقى اللواء أسامة حلمى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفشن يفيد بورود بلاغ بسقوط ربة منزل وطفلتها داخل "طرنش" لمياه الصرف الصحى داخل المنزل بقربة العجرة التابعة لقرية الحيبة بدائرة المركز ووجه على الفور بسرعة استخراجهما ونقلهما إلى مشرحة المستشفى.

 

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثتين وهم "صباح.م.م" 35 سنة، وطفلتها "وعد.س.م" تبلغ من العمر عام وتم استخراجهما من الطرنش وجرى نقلهما إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزى تحت تصرف النيابة العامة لفتح تحقيق فى الواقعة لمعرفة أسباب السقوط.


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