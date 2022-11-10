مستشفيات جامعة بنى سويف تنفرد بأحدث جهاز أشعة متعدد المقاطع

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، انفراد المستشفيات الجامعية بأحدث جهاز أشعة متعدد المقاطع على مستوى محافظة بنى سويف بقدرة تصل من 16 إلى 160 مقطع، حيث يستطيع الجهاز أن يلتقط 160 مقطع عرضى فى لقطة واحدة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الجهاز الجديد يستطيع تصوير مقطع كبير فى لفة واحدة بأقصى سرعة الأمر الذى يؤدى إلى انخفاض مدة تعرض المريض للأشعة، بالإضافة إلى إمكانية الجهاز المتقدمة فى تصوير الأعضاء المتحركة مثل القلب والمخ والأوعية، بشكل كامل فى لقطة واحدة، فضلاُ عن تصوير كافة الفحوصات الديناميكية.

وأكد رئيس الجامعة، أن الجامعة من خلال مستشفياتها ومراكزها الطبية تهدف إلى توفير أفضل خدمة طبية للمواطن، مشيرا إلى أن وجود الجهاز بالمستشفيات الجامعية يسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن بمحافظة بنى سويف فى التردد على المراكز المتخصصة للأشعة، وتحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة والمنظومة الطبية بمحافظة بنى سويف بشكل خاص وشمال الصعيد بشكل عام.

ووجه الدكتور منصور حسن، كامل الشكر والتقدير لكل من ساهم فى من القيادات الإدارية السابقة والحالية بالمستشفيات الجامعية فى تسريع الإجراءات ومتابعتها وعلى رأسهم الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب السابق والدكتور وائل صقر عميد كلية الطب الحالى، والدكتور محمد شعبان المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية السابق، والدكتور هشام بشرى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية الحالى، والدكتور أحمد هشام رئيس قسم الأشعة.

وقال الدكتور عاطف مرسى العميد السابق لكلية الطب، أن الجهاز يعد يعد نقلة علمية وخدمية للمستشفيات الجامعية، لافتاُ إلى أن الجهاز تجاوزا عدة أجيال سابقة من 64 و128 مقطع، ويفتح الباب لتقديم العديد من الفحوصات المتقدمة والتى تواكب التطور السريع فى المجال الطبي.