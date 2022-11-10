مراقبة الأغذية تكثف حملاتها وتحرر 138 محضرا بالدقهلية

الدقهلية - فريق المحافظات

شنت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية، حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية خلال الأسبوع الماضى، وتمكنت من المرور على 220 منشأة غذائية، وذلك للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها.



وقال الدكتور شريف ماكين وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن جهود الحملات أسفرت عن تحرير 138 محضر مخالفات مضبوطة، تنوعت بين مخالفة إشتراطات وزارة الصحة، وعدم وجود شهادات صحية، وتم ضبط 46 منشأة تعمل بدون ترخيص،وجرى مخاطبة الجهات المختصة لغلقها.



وتأتي تلك الحملات في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية، وضمن خطة مديرية الصحة بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، لضمان وصول غذاء آمن وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.



وأشار وكيل الوزارة أنه تم سحب 135 عينة مواد غذائية، وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم إعدام 1479 كيلو أغذية مختلفة، وما يقارب 1500 لتر عصائر وزيوت، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، لافتاً إلى استمرار تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.





الحملات (1)



الحملات (2)



جانب من الحملات (1)



جانب من الحملات (2)



جانب من الحملات (3)



