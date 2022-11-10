مدير عام "تعليم قوص" يعتمد نتيجة مسابقة العمل بالحصة لسد العجز

كتب محمود طه حسين

اعتمد طارق نور الدين، مدير عام تعليم قوص جنوب محافظة قنا، اليوم الخميس، نتيجة مسابقة العمل بنظام الحصة بالإدارة، معلناً أنه سيتم استلام العمل للزملاء المعلمين فى مطلع الأسبوع القادم.

وعقد المدير العام اليوم اجتماعا تنسيقيا، استهدف جميع الموجهين الأوائل للمواد الأساسية والأنشطة تناول خلاله آليات توزيع معلمى الحصة التى سبق الإعلان عنها منذ أسابيع على المدارس التى بها عجز، كما ناقش خريطة توزيع المناهج ومدى توافقها مع الجدول الزمنى لخطة المقررات الدراسية.

وأشاد مدير عام تعليم قوص بمعدل تنفيذ الأنشطة التربوية بالمدارس التى تم تنفيذها خلال شهر أكتوبر الماضي، مثنيا على التفاعل الناجز من توجيهات الأنشطة ومديرى المدارس من خلال تنفيذ اليوم الرياضى، كما وجه الشكر للموجهين الأوائل للمواد الأساسية على توافق أغلب الزملاء المعلمين بالمدارس مع خطة توزيع المقررات الدراسية بما يجعلها تسير بالتوازى مع الخطة الزمنية للدراسة، كما قررتها وزارة التربية والتعليم.