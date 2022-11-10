محيى الدين: إقامة جناح الشباب تعكس إيمان الرئاسة المصرية بأهمية مشاركتهم

كتب عبد الحليم سالم

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ يشهد إقامة جناح للأطفال والشباب لأول مرة على مستوى مؤتمرات المناخ.

وأوضح محيي الدين، خلال إلقاء كلمة بمناسبة يوم الشباب ضمن فعاليات المؤتمر، أن إقامة هذا الجناح تعكس إيمان الرئاسة المصرية للمؤتمر بأهمية مشاركة الشباب في العمل المناخي، وكذلك توعية الأطفال بأزمة المناخ وسبل التعامل معها.

وأضاف أن مشاركة الشباب لابد ألا تقتصر على إبداء الرأي، بل تتسع لتشمل طرح الحلول والمشاركة في تنفيذها، مؤكداً أهمية إشراك الشباب في صناعة القرار فيما يتعلق بالعمل المناخي لأنهم الأجدر بتقرير مصيرهم ورسم مستقبلهم.

وأفاد محيي الدين بأن مهمة رواد المناخ هي العمل مع الجهات والأطراف الفاعلة غير الحكومية بما في ذلك الشباب، قائلاً إن هناك اهتماماً بمشاركة الشباب من جميع أنحاء العالم لمشاركة المعرفة وتبادل الآراء وحشد الجميع بلا استثناء خلف العمل المناخي.

وأكد محيي الدين أهمية توعية الأطفال بأزمة المناخ بصورة مبسطة، موضحاً أنه طالب بعمل نسخة عربية من كتاب للأطفال باللغة الإسبانية بهدف رفع وعي الطفل العربي بهذه القضية الهامة.