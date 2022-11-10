محمد إيهاب وسامي سمرة يحصدان جوائز بطولة العرب والبطولة العربية للأندية

الإسماعيلية- صبرى غانم

قدم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس التهنئة للبطل "محمد إيهاب " طالب كلية العلوم جامعة قناة السويس لحصوله على الميدالية الذهبية ببطولة العرب وذهبية البطولة العربية للأندية .

كما قدم رئيس الجامعة التهنئة للبطل "سامي سمرة " الطالب بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية لحصوله على فضية المصرعة الرومانية وزن87، متمنياً للجامعة وأبطالها التوفيق والنجاح على المستوى الدراسي والرياضى مُجدداً الدعم لطلاب الجامعة المتميزين بكافة الأنشطة، مشيراً إلى أن هذا التفوق يساهم فى رفع اسم مصر و الجامعة عاليا.

وواصل الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تقديم التهنئة ل " سمرة " و " إيهاب " مؤكداً أن الجامعة تحرص على تقديم كافة الدعم لطلابها من أجل التفوق الرياضى فى كافة المحافل مع توفير المناخ المناسب لاستكمال تفوقهم من أماكن للتدريب و ممارسة الانشطة الرياضية.

كما حرصت الدكتور مها فريد سليمان عميد كلية العلوم على تقديم التهنئة للطالب "محمد إيهاب " باسم كلية العلوم متمنية للكلية وطلابها مزيد من التوفيق والنجاح.

فيما بعث الدكتور تامر نبيل عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية التهنئة للطالب " سامى سمرة " بأسم أسرة الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية متمنياً للكلية وطلابها مزيد من حصد البطولات .



أبطال جامعة قناة السويس الفائزين بميداليات فى البطولة العربية



أبطال جامعة قناة السويس الفائزين بميداليات فى البطولة العربية