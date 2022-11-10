محافظ مطروح يوجه الشكر لوزارة الأوقاف لجهودها فى توفير مزيد من الخدمات للأهالى

فريق المحافظات

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لوزارة الأوقاف على جهودها في توفير مزيد من الخدمات لأهالي مطروح، خاصة قوافل توزيع هدية الأسر الأولى بالرعاية من اللحوم بنحو 10 أطنان حتى الآن فى إطار جهود الدولة لتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين.



واستقبل فضيلة الشيخ حسن عبد البصير مدير أوقاف مطروح وفاطمة أنور مدير التضامن بمطروح، هدية وزارة الأوقاف من اللحوم ومقدارها 2 طن ليبلغ ما وصل محافظة مطروح 10 أطنان من اللحوم يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بعد تسليمها لمديرية التضامن بمطروح عبر لجنة مشتركة.

وأفاد عبد البصير أن وزارة الأوقاف تهتم بوصول هذه القوافل إلى المحافظات النائية وخاصة مطروح، وأن هذه القوافل ستزداد في الفترة القادمة لدعم الأسر الأولى بالرعاية.















