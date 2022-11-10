محافظ كفر الشيخ: توريد 30 ألف طن أرز بـ 21 موقعا فى المحافظة

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم توريد 29976 طن و 909 كجم، أرز، ب 21 موقعا، تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مضارب كفر الشيخ.
وأضاف نور الدين، تتم المتابعة على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها ، مشدداً على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين.
محافظ كفر الشيخ: توريد 30 ألف طن أرز بـ 21 موقعا فى المحافظةالخميس، 10 نوفمبر 2022 10:18 ص
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم توريد 29976 طن و 909 كجم، أرز، ب 21 موقعا، تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مضارب كفر الشيخ.
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