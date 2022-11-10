محافظ قنا يشارك المسيحيين احتفالات دير الشهيد مارجرجس.. صور

قنا صابر سعيد

زار اللواء أشرف الداودي محافظ قنا دير الشهيد مارجرجس بحاجر قرية المحروسة التابعة لمركز قنا لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا شاروبيم أسقف قنا وتوابعها وأقباط المحافظة بمناسبة عيد الشهيد مارجرجس، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حموده، السكرتير العام للمحافظة، الشيخ ماهر علي جبر، وكيل وزارة الأوقاف ،والشيخ تاج الدين أبو الوفا مدير عام المنطقة الأزهرية بقنا، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وطارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وزكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط، وهاني صلاح المدير الإداري بالديوان العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأعرب محافظ قنا، عن خالص تهنئته للأنبا شاروبيم ولرجال الدين المسيحى بتلك المناسبة، مشيرا إلي أن الشعب المصري نسيج واحد وأمة واحدة نعيش ونحتفل سوياَ بالأعياد الإسلامية والمسيحية، مؤكدا أن جميع الأديان السماوية تهدف رسالتها لتعظيم مكارم الاخلاق وحب الوطن، وأن المصريين بمختلف إنتماءتهم الدينية يمثلون كيانًا واحدًا، في نسيج وطني متماسك، متمنيًا أن يديم المولى عز وجل على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والأمان.

وقدم الأنبا شاروبيم، شكره وتقديره لمحافظ قنا والقيادات التنفيذية على تقديم التهنئة، مشيرا إلى اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى عن غيره من الشعوب .

وأضاف الداودي، أن جميع الأديان السماوية تدعو لنشر المحبة والمودة بين أبناء الوطن الواحد.

يذكر أن القديس مارجرجس ولد عام 236 ميلادية في بلدة "كبادوكيا" بتركيا، ولُقب بأمير الشهداء حيث نال الكثير من العذاب حين ارتحل من بلدته، في عصر الاضطهاد المسيحي على يد الرومان وبنيت عدة كنائس لتخليد ذكراه في مصر والعالم العربى.