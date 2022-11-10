محافظ سوهاج يتفقد أعمال رصف مدخل طهطا القبلى.. صور

أجرى اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية بمركز ومدينة طهطا، لتفقد بعض المشروعات الخدمية والتنموية، للوقوف على نسب التنفيذ، ومعدلات الإنجاز، وتذليل أية معوقات، بحضور أحمد سامى القاضى نائب المحافظ، وعامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا، والمهندس مؤمن محمد مدير مديرية الطرق.

واستهل محافظ سوهاج جولته بتفقد أعمال الرصف الجارية بطريق مدخل مدينة طهطا القبلى فى المسافة من تمثال " رفاعة الطهطاوى "، وحتى مزلقان " عبد الآخر " بطول 750 مترا، ضمن الخطة الاستثمارية للمركز، وذلك بعد انتهاء أعمال رفع كفاءة البنية التحتية بالطريق.

ووجه المحافظ بسرعة نهو الأعمال، مع تطبيق أعلى معايير الجودة فى التنفيذ، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق بين الوحدة المحلية ومديرية الطرق لاستكمال رصف الطريق بالمرحلة الثانية من مزلقان عبدالاخر وحتى مدينة طهطا.