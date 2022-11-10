محافظ بنى سويف: الخريطة الاستثمارية خطوة مهمة لتسهيل الترويج للفرص المتاحة

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،اجتماعاً بفريق العمل المختص بتدريب العاملين بالمحافظات بملف الاستثمار على آلية وطريقة إدارة الفرص الاستثمارية على طريق الاستثمار التي أطلقتها الوزارة لتمثل المنطقة الرسمية المعلن عليها لفرص الاستثمارية على مستوى محافظات مصر.

أكد محافظ بني سويف على أهمية الخريطة الاستثمارية كخطوة مهمة في تسهيل الترويج الفرص الاستثمارية المتاحة، ويدفع مجهود الدولة فى مجال الدفع بهذا القطاع الحيوي الذى يمثل الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة التي تستهدفها رؤية مصر 2030.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن المحافظة لديها استراتيجية تنموية محلية عامة تحتوى على 6 قطاعات اقتصادية وتتضمن الفرص الاستثمارية المتاحة ومقترحات المشروعات لتفعيلها واستثمارها وذلك سيدعم خريطة الاستثمار ويدعم أهدافها

وناقش المحافظ عدداً من المقترحات التي تساهم في تفعيل دور طريقة الاستثمار وتعظيم عوائدها الإيجابية على القطاع، ومنها إمكانية وضع دليل استرشادى لتسعير قطع الأراضي المتاحة بالمنطقة الصناعية لتيسير الإجراءات بما يسهل على المستثمرين الاختيار حسب المعطيات المتوافرة لديهم أو أهدافهم الاستثمارية.

كلف المحافظ مكتب خدمة المستثمرين لتسهيل عملية التدريب واختيار العناصر التي ستقوم بعملية إدخال الفرص وتوفير المتطلبات اللازمة لتعظيم الفائدة من جهود هيئة الاستثمار بالتعاون مع المحافظة

حضر اللقاء المهندسة نانسي فخر رئيس الإدارة المركزية للخريطة الاستثمارية بهيئة الاستثمار، وإيهاب عزالدين مديرعام إدارة المشروعات المركزية بالهيئة، ورشا حجازي مشرف ملف بني سويف، والمهندسة مي طه، والمهندسة بسمة عزت من الدعم الفني للمنظومة، وسلمى فتحي مدير خدمة المستثمرين بالمحافظة.