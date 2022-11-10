محافظ الغربية يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية بخمس قرى بزفتى

قام الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بجولة صباحية تفقدية لخمس قرى بمركز زفتى، رافقه خلالها إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، تابع خلالها نسب إنجاز الأعمال بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والجارى تنفيذها بالمركز كمرحلة أولى للمبادرة بالمحافظة بإجمالى 935 مشروعا فى 22 قطاعا بنسبة تنفيذ بلغت 78,2% بتكلفة 4,5 مليار جنيه.

بدأ المحافظ جولته فى نهطاى بتفقد مجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعى البيطرى ونقطة الحماية المدنية والتى تم الانتهاء منهم بنسبة إنجاز 100%، كما تفقد مركز الشباب والذى بلغت نسبة نهو الأعمال به 70% ومركز تنمية الأسرة والذى بلغت نسبة نهو الأعمال به 95%، إلى جانب تفقد الأعمال الجارية بمدرسة نهطاى للتعليم الأساسى والتى بلغت نسبة الأعمال بها 54%، واختتمت الجولة فى نهطاى بتفقد السوق والموقف النموذجين ونقطة شرطة نهطاى بنسبه إنجاز 100%.

وفى قرية سندبسط تفقد المحافظ مواقع عمل مجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعى البيطرى بنسبة إنجاز 10%، كما تفقد مركز التأهيل الاجتماعى، نقطة الشرطة ووحدة طب الأسرة.

وتابع المحافظ جولته بقرية الغريب والتى تفقد فيها أعمال توسعات محطة معالجة زفتى بالغريب، مجمع الخدمات الحكومية والذى بلغت نسبة نهو الأعمال به 100%، السوق النموذجى بنسبة إنجاز أعمال بلغت 60%، كما تفقد وحدة الحماية المدنية والتى قاربت على الانتهاء بنسبة 90%.

واستكمل المحافظ جولته بقرية فرسيس والتى تفقد فيها وحدة طب الأسرة، مركز شباب كفر الزيتون، إلى جانب تفقد العمارات السكنية بكفر ميت الحارون والتى بلغت نسب نهو الأعمال بها 34%.

واختتم المحافظ جولته بتفقد مشروعات قرية تفهنا، حيث تفقد بمجمع الخدمات الحكومية، والذى بلغت نسب نهو الأعمال به 100%، مركز الشباب، وحدة طب الأسرة، مركز تنمية الأسرة، نقطة الحماية المدنية والسوق والموقف النموذجيين بنسبة 85%.