اليوم السابع
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محافظ الشرقية يلتقى النواب لاستعراض وحل مشاكل دوائرهم وتقديم أفضل الخدمات

الخميس، 10 نوفمبر 2022 03:06 م
محافظ الشرقية يلتقى النواب لاستعراض وحل مشاكل دوائرهم وتقديم أفضل الخدمات جانب من اللقاء
الشرقية - إيمان مهنى

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التقى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لإستعراض وحل مشاكل المواطنين بدوائرهم المختلفة، وكذلك متابعة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية المقامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ والأستاذ سعد الفرماوى السكرتير العام.

استمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، موجهاً باتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها فوراً وتلبية احتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

أكد محافظ الشرقية حرصه الدائم على عقد لقاءات دورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة كافة المشاكل المتعلقة بالمحافظة، مشيدا بأهمية هذه اللقاءات والتي تتيح مجالاً واسعاً لمناقشة هذه التحديات ووضع حلول عاجلة لها بما ينعكس على الصالح العام.

ومن جانبهم قدم نواب البرلمان الشكر لمحافظ الشرقية لاستقباله لهم واستماعه لمشاكل دوائرهم ومناقشة موقف المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة والإطلاع على حجم المجهود الذى تبذله الدولة في كافة القطاعات لتوفير الحياة الكريمة لهم.
 

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