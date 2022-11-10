محافظ الشرقية فى عزاء نائب رئيس جهاز مدينة الصالحية: كان مثالا بحسن الإدارة

الشرقية - إيمان مهنى

قدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، واجب العزاء والمواساة فى وفاة المهندس محمد عبد الرحمن نائب رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، وذلك بمسقط رأسه بقرية أشكر التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس.

وقال المحافظ: إن الراحل كان مثالا يحتذى به فى حسن الإدارة والاجتهاد فى العمل وتقديم أفضل الخدمات لتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين.

كما قدم المحافظ خالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان .

رافق محافظ الشرقية فى تأدية واجب العزاء المهندس محمد حجازى رئيس مركز ومدينة فاقوس وعدد من نواب البرلمان.