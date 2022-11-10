محافظ الدقهلية يطلع على تقرير تنفيذ إزالات البناء المخالف فى مدن المحافظة

الدقهلية- فريق المحافظات

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن أجا ودكرنس والجمالية لإزالة عدد من حالات البناء المخالف بالتعدى على الأرض الزراعية.

وشهد مركز ومدينة أجا، متابعة أعمال تنفيذ الإزالة الفورية لتعدى علي أرض زراعية بمساحة 200 متر مربع بقرية ديرب بقطارس التابعة للوحدة المحلية ببرج النور الحمص وذلك بدون الحصول على رخصة، وتمت الإزالة فورا لكافة الأعمال المخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وشهد مركز ومدينة دكرنس تنفيذ أعمال ردم سمل لعمل سور بالمخالفة بقرية اشمون الرمان وتمت الإزاله فورا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وشهد مركز ومدينة الجمالية، تنفيذ أعمال فك شدة خشبيه على مساحة 1500 متر مربع بعزبة المسرب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الأراضى الزراعية، أو أراضي الدولة بنطاق المحافظة ،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر.

وشدد محافظ الدقهلية، على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية، وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.