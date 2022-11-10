محافظ الدقهلية يحيل 35 محضرا بالمخالفات فى مجال المخابز والأسواق للنيابة العامة

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية، أسفرت عن تحرير 35 محضرا في مجال المخابز والأسواق والمحلات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة، ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين أن الحملات التي تم تنفيذها شملت المرور علي الاسواق والمخابز بنطاق مراكز ومدن نبروه وأجا وشربين والمنصورة وأن المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 4 محاضر نقص وزن، و9 محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية، و4 محضر مخالفة قانون حماية المستهلك، و3 محاضر عدم إعلان عن أسعار، 3 تجميع سلع تموينية بقيمة ، و4 محضر مخالفة قانون حماية المستهلك، و3 محضر تجميع أرز شعير بدون ترخيص، و2 محضر بيع بأزيد من السعرالرسمى(سجائر)، و1 محضر عدم وجود شهادة صحية، و1 محضر عدم وجود سجل صناعي، و4 محضر مخالفة قانون حماية المستهلك، و1محضر عدم وجود ترخيص وقد تم التحفظ 40 طن أرز شعير، و1طن جبن موزاريلا و500 كيس للتعبئة، وكميات من السلع تموينية، وأضاف انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن بالمحافظات.