محافظ الإسكندرية يكرم أعضاء المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية الذين أشرفوا على تقييم المشروعات المشاركة من المحافظة بالمبادرة التى تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية مؤكدا على أن الدولة المصرية حققت على مدار السنوات القليلة الماضية إنجازات ملحوظة على مستوى دعم الشباب ومشروعاتهم.

وثمن المحافظ جهود أعضاء اللجنة التنفيذية، موجهًا إليهم جزيل الشكر والتقدير على الجهود الذى بذلوها.

وأشار إلى أن المحافظة تدعم تحويل الأفكار البسيطة والمميزة إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، مؤكدًا الحرص على التطبيق العملى للمشروعات المقدمة بالمبادرة لدعم أهداف الدولة نحو التنمية المستدامة.

وقام المحافظ بتكريم كل من الدكتورة ماجدة الشاذلى مقرر المجلس القومى للمرأة فرع الإسكندرية، والدكتور سامح رياض رئيس الإدارة المركزية لقطاع غرب الدلتا بجهاز شئون البيئة، والدكتور أحمد عادل ممثل وزارة الاتصالات، والدكتور أيمن عبد العال، والمهندسة مروة عزت ممثلى وزارة التخطيط، والمهندسة نيفين الليثى منسق عام المبادرة بالإسكندرية.

وأكد المحافظ أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعد مبادرة غير مسبوقة كونها أحد المبادرات الوطنية التى تهدف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخى، وهو ما يعكس جهود الدولة المصرية فى التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ إنطلاقًا من الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتنفيذًا لرؤية مصر 2030.

وعن المشروعات الممثلة عن محافظة الإسكندرية فى COP27، أوضح المحافظ أنه تم تأهيل 3 مشروعات ليكونوا سفراء عن محافظة الإسكندرية فى مؤتمر المناخ العالمى COP27، وهى مشروع منظومة الإنذار المبكر عن فئة المشروعات المتوسطة، ومشروع روبوت لإزالة المخلفات والزيوت من البحار عن فئة المشروعات الناشئة، ومشروع تصنيع طباعة ثلاثية الأبعاد من المخلفات الإلكترونية عن فئة المرأة.