اليوم السابع
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الخميس، 10 نوفمبر 2022 07:36 م
أكرم القصاص
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محافظة الغربية: إنهاء توقيع كل الطلبات الخاصة بمصالح المواطنين بمكتب المحافظ

الخميس، 10 نوفمبر 2022 07:00 م
محافظة الغربية: إنهاء توقيع كل الطلبات الخاصة بمصالح المواطنين بمكتب المحافظ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
الغربية - فريق المحافظات

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أعلنت محافظة الغربية في بيان له بأنه لا توجد أي نماذج 10 بمكتب الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، من أي حي أو مركز تابع للمحافظة، وأن المنوط بإنهاء إجراءات التصالح هو الحي أو المركز، حيث يتم إرسالها للإدارة الهندسية بالمحافظة للمراجعة ثم العرض على المحافظ للتوقيع في نفس اليوم التي تعرض فيه.

 

وأكد بيان المحافظة، أنه لا يوجد أي نماذج تصالح أو طلبات تخص مصالح المواطنين لم يتم التوقيع عليها، حيث يقوم المحافظ بالتوقيع على كافة الملفات سواء التصالح أو غيره من الموضوعات بشكل يومي دون أي تأخير.

 

وطالبت المحافظة، المواطنين إفادة خدمة المواطنين بالمحافظة باسم الموظف الذي يدعي أن طلبات التصالح متوقفة على توقيع المحافظ حتى يتسنى اتخاذ اللازم بشأنه قانونا.

 

 


محافظة الغربية

محافظ الغربية

اجراءات التصالح

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