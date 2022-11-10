مجلس الوزراء ينفى شائعة توقف وسائل النقل العام غدا

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن توقف جميع وسائل النقل العام عن العمل غداً الجمعة الموافق 11 نوفمبر 2022، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف جميع وسائل النقل العام عن العمل غداً الجمعة الموافق 11 نوفمبر 2022، مُشددةً على أن جميع وسائل النقل العام (مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT والسكك الحديدية بكافة خطوطها وأتوبيسات شرق وغرب الدلتا وأتوبيسات الصعيد وأتوبيسات السوبر جيت وأتوبيسات النقل العام بالقاهرة والإسكندرية) تعمل غداً بشكل طبيعي بكافة خطوط السير دون توقف وبانتظام ووفقاً لجداولها التشغيلية المعتادة، وأن غداً يوم عمل طبيعي بهذه الوسائل، مُهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب التي تستهدف إثارة البلبلة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.