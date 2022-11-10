مباحث التموين تواصل حملات ضبط المتهمين بالغش التجارى فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أعدت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملة أمنية لضبط المتورطين بالغش التجارى، وحائزى السلع الغذائية الفاسدة بالأسواق والمحلات التجارية.

وتمكن رجال المباحث خلال الحملة من ضبط وتحرير 78 قضية حجب سلع غذائية عن البيع، لبيعها بأسعار السوق السوداء، وعدم الإعلان عن الأسعار، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وأسفرت الحملة عن تحرير قضايا حيازة لحوم مجهولة المصدر، وتجميع كميات من الدقيق المدعم لبيعها بالسوق السوداء، وإدارة منشآت بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والتحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".