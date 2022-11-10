فريق طبى بأسيوط ينجح بعمل تقنية غلق دوالي المعدة عن طريق الأشعة التداخلية

فريق المحافظات

أشاد الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط بما يشهده القطاع الطبي بالجامعة من تطور ملحوظ ولافت، والذي انعكس في جودة الخدمة الطبية المقدمة به وذلك بما يضمه من مستشفيات في شتى التخصصات الطبية و بالأخص ما حققته مستشفى الراجحى الجامعى للكبد والجهاز الهضمى من نجاحات خلال السنوات الأخيرة ، و الذى يرجع إلى التكامل بين المستشفيات الجامعية من خلال ما تملكه من مدينة طبية متكاملة فضلاً عن الوحدات والمراكز الصحية المتقدمة و لما تضمه من كوادر طبية متميزة وأطقم التمريض المتدربة على أحدث السبل والمعايير الطبية المتقدمة و هو ما يعد تطبيقاً لإستراتيجية الجامعة في بناء نظام صحي وفق أحدث النظم والمعايير الطبية العالمية .

وفى السياق ذاته أعلن الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية عن تحقيق مستشفيات جامعة أسيوط انجاز و سبق علمي جديد من خلال نجاح فريق طبي بوحدة الأشعة التداخلية بقسم الأشعة بمستشفيات جامعة أسيوط بعمل تقنية غلق دوالي المعدة عن طريق الأشعة التداخلية باستخدام البالونات ولأول مرة على مستوى مستشفيات الجمهورية والذى يضاف إلى سجل انجازاتها الطبية و العلاجية و تأكيداً على التعاون و التكامل بين المستشفيات فى مختلف التخصصات لتقديم و تطوير الرعاية الطبية المقدمة للمرضى المترددين عليها من مختلف محافظات الصعيد.