قررت فرنسا التعليق الفورى، للمشروع المقرر للصيف لاستقبال 3500 لاجئ متواجدين حاليا فى إيطاليا، وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان - في تصريحات أوردتها قناة (فرانس 24) الإخبارية مساء اليوم /الخميس/ - إن هناك آلية أوروبية تسمح بنقل اللاجئين في دول أوروبية إلى أخرى، لا سيما اللاجئين الواصلين إلى إيطاليا، فى إطار القانون الدولى وقانون البحار، داعيا جميع الأطراف الأخرى (فى هذه الآلية)، لاسيما ألمانيا، إلى تعليق خطتهم لاستقبال لاجئين موجودين حاليا فى إيطاليا.
وأشار إلى أن فرنسا ستتخذ إجراءات "لتعزيز مراقبة الحدود" مع إيطاليا، مبينا أنه من الواضح أنه ستكون هناك عواقب وخيمة جدا على العلاقات الثنائية بين باريس وروما.
يأتي هذا فى وقت قررت فيه فرنسا استقبال سفينة "أوشن فايكينج" التى تحمل على متنها 230 مهاجرا، بشكل استثنائي وذلك بعد أن رفضت إيطاليا استقبالها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة