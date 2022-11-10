

وأشار إلى أن فرنسا ستتخذ إجراءات "لتعزيز مراقبة الحدود" مع إيطاليا، مبينا أنه من الواضح أنه ستكون هناك عواقب وخيمة جدا على العلاقات الثنائية بين باريس وروما.



يأتي هذا فى وقت قررت فيه فرنسا استقبال سفينة "أوشن فايكينج" التى تحمل على متنها 230 مهاجرا، بشكل استثنائي وذلك بعد أن رفضت إيطاليا استقبالها.