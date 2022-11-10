فبركة الإخوان.. الإرهابية تزعم تجمع مواطنين فى التحرير و"اليوم السابع" يرصد هدوء الأوضاع

كتب مصطفى جابر

تواصل جماعة الإخوان الإرهابية ترويج الشائعات والأكاذيب، بقصد تضليل المصريين، وإثارة البلبة والفوضى في البلاد، حيث تداولت اللجان الإلكترونية للجماعة الإرهابية على مواقع التواصل، مقطع فيديو كاذب قالوا إنه لمتظاهرين في شوارع ميدان التحرير مساء اليوم الخميس.

ومن خلال التدقيق، حرص اليوم السابع على التأكد من صحة الفيديو، تمكن مراسل اليوم السابع من تصوير فيديو من ميدان التحرير، رصد خلاله سيولة الحركة المرورية في الميدان، وهدوء الأوضاع تماما، وهو ما ينفى تماما وجود أي تجمعات في ميدان التحرير.

وتحاول جماعة الاخوان الإرهابية بث سمومها وتحريضها على التظاهر تزامنا مع انعقاد قمة المناخ، ولكن جميع محاولاتها باءت بالفشل.