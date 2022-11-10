فاضل 162 يوما.. تعرف على موعد عيد الفطر المبارك لعام 2023

كتب محمود راغب

كشفت الحسابات الفلكية عن موعد عيد الفطر المبارك لعام 2023 ، حيث أشارت الحسابات إلى أن هلال شهر شوال لعام 1444 هجريا ، يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من رمضان 1444 هـ الموافق 2023 / 4 / 20 م ( يوم الرؤية ) .

ووفقا للحسابات الفلكية تكون غرة شهر شوال 1444 هـ فلكياً يوم الجمعة 2023 / 4 / 21 م ( عيد الفطر المبارك )، وبذلك يتبقى حوالى 162 يوما على عيد الفطر المبارك.

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.