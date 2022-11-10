فاتورة التليفون الأرضى .. المصرية للاتصالات تحصل فاتورة أكتوبر 2022

كتبت هبة السيد

تستمر الشركة المصرية للاتصالات فى تحصيل فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2022 عن فترة استهلاك 3 شهور (يوليو وأغسطس وسبتمبر عام 2022).

فاتورة التليفون الأرضى

فاتورة التليفون الأرضي تصدرها الشركة المصرية للاتصالات وخلال شهر يناير 2022 تم إصدار فاتورة التليفون الأرضي فى 15 أكتوبر 2022، ومنحت العملاء شهر سماح ثم تحويل الخطوط استقبال تنتهي فى 14 نوفمبر ثم انتهاء فترة السماح فى منتصف ديسمبر.

فاتورة التليفون الأرضى

ويمكن للعملاء الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضى لشهر أكتوبر 2022، من خلال الموقع الإلكترونى للشركة على الإنترنت أو الاتصال برقم الخط الساخن 19777 بسعر المكالمة العادية، ويتم الاستعلام برقم التليفون الأرضى.