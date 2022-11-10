غداً انطلاق فاعليات اليوم المخصص لإزالة الكربون ضمن قمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ

كتبت -مروة الغول

تنطلق غداً فاعليات اليوم المخصص عن إزالة الكربون ضمن قمة المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ لأول مرة فى تاريخ مؤتمرات وقمم المناخ بعد تأييد الأمم المتحدة والمختصين بالاتفاقية الإطارية للمناخ ، وتلقى الجلسة الافتتاحية لهذا اليوم الضوء على ما تقوم به صناعة البترول والغاز فى هذا المجال ومناقشة التحديات الخاصة بذلك والالتزامات والتعهدات وزيادة الطموحات المتعلقة بإزالة الكربون ، ويتحدث خلالها جون كيرى المبعوث الرئاسى الامريكى للمناخ ، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة ، وجيرد مولر المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية .

كما تشمل فاعليات هذا اليوم جلسة نقاشية يشارك فيها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية و الدكتورة أمانى ابوزيد مفوضة الاتحاد الافريقى للبنية التحتية والطاقة والرقمنة وكريستيان بروخ الرئيس التنفيذى لشركة سيمنس للطاقة ودانيال فيوليتى مدير تنسيق البرامج لإتفاقية الامم المتحدة الاطارية المعنية ويديرها السفير كارلوس باسكال نائب رئيس الطاقة العالمية الشئون الدولية بمؤسسة اس اند ابى الاستشارية العالمية.

وتتضمن أيضاً فاعليات يوم إزالة الكربون عدة جلسات نقاشية وثرية حول صناعة البترول والغاز وجهودها وأهم المشروعات والتجارب الناجحة في مجالات ازالة الكربون بدءاً من التعهدات إلى التنفيذ الفعلى ، ويتحدث خلالها الرؤساء التنفذيين لعدد من شركات البترول الكبرى والمنظمات والمؤسسات العالمية .