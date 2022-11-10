عميد الدعوة بالأزهر: منتدى أبوظبى للسلم يسعى لنشر قيم التسامح والسلام

رسالة أبوظبى لؤى على

قال الدكتور أحمد حسين، عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر الشريف، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى لنشر قيم التسامح والسلام، وتابع قائلًا: «أيادى الإمارات الخيرية والإنسانية ممتدة فى كل ربوع عالمنا العربى والإسلامي.

وذكر فى تصريحات له على هامش مشاركته بمنتدى تعزيز السلم، أن دعوة الشيخ العلامة عبد الله بن بيه رئيس مجلس الإفتاء الشرعى بدولة الإمارات العربية الشقيقة ورئيس منتدى أبو ظبى للسلم؛ لحضور الملتقى التاسع للمنتدى والذى جاء تحت عنوان: (عولمة الحرب وعالمية السلام) وضم رموز وأعلام وقادة الأديان فى العالم والذى استمرت فعالياته على مدار ثلاثة أيام ناقش المجتمعون خلالها حتمية تجاوز الخلافات المصطنعة بين الأمم والشعوب بسبب العرق أو اللون أو الدين أو المعتقد أو المذهب.

وأكد عميد كلية الدعوة أهمية التعاون على المستوى الإنسانى بين الشعوب لتجاوز خلافاتها التى تؤجج الصراعات بين الناس وتوقد فتيل الكراهية بينهم، والتى كانت وما زالت تجنى ويلاتها حروبًا ودمارًا وقتلًا وتشتيتًا للأسر وتشريدًا للأطفال.

وشدد حسين على ضرورة التركيز على المشترك الإنسانى الذى يجمع بين جميع الشعوب وضرورة خلق مجالات للتعاون بين جميع الحاضرين وأن يحملوا رسالة المنتدى إلى بلدانهم، مؤكدا أن دولة الإمارات تدعو للسلام والخير والعطاء فى عالمنا العربى والإسلامي.