طلاب سياحة وفنادق جامعة الأقصر يتفقدون مشروعات حياة كريمة بقرى أرمنت وإسنا.. صور

ورافق طلاب الكلية خلال تفقد الأعمال الإنشائية لمشروعات تطوير الريف المصري بقرى مركزى إسنا وأرمنت بجنوب المحافظة، الدكتور قرشي سعدي منسق جامعة الأقصر بمبادرة حياة كريمة، والمهندس محمود صادق منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالأقصر، والدكتورة ريهام خالد المعيدة بكلية السياحة والفنادق.

وأوضح الدكتور قرشي سعدي، منسق جامعة الأقصر بمبادرة حياة كريمة، أن هذه الزيارة تم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، لتعريف الطلاب بالمشروعات القومية القائمة، في قطاعات عدة، وبهدف تنمية روح الانتماء، مشيرًا إلى أن الجامعة شاركت ضمن مشروع حياة كريمة بعدد من القوافل التوعوية والطبية لعدد من القرى في إطار مسؤوليتها المجتمعية، وعبر طلاب جامعة الأقصر عن سعادتهم بمشاركتهم في تفقد المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالقرى، وكذلك الاهتمام الذي تحظاه هذه القرى من جانب القيادة السياسية.

فيما التقى الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، بمقر الإدارة المركزية للجامعة، بعدد من الطلاب المشاركين في البرنامج التدريبي للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية، الذي انعقد على مدار الشهر الماضي، بحضور مدربي البرنامج، حيث وجه الشكر لفريق مدربي البرنامج المكون من، الدكتورة شيماء عبدالستار، مستشار رئيس الجامعة لشئون تنمية البيئة، والدكتور مايكل مجدي، وكيل كلية السياحة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة علياء الطاهر، المدرس بكلية الطب، والدكتور قرشي سعدي، وكيل كلية الحاسبات والمعلومات، لشئون خدمة المجتمع، مشيدا بما بذله المدربون في توعية الطلاب بمخاطر التغيرات المناخية، كما وجه الشكر للطلاب على حرصهم على حضور فعاليات التدريب.

وأشار الدكتور حمدي حسين، إلى أن الجامعة تخطو خطوات حثيثة نحو التوعية بملف التغيرات المناخية، بدأت بتقديم 9 أبحاث تضع حلولا لمواجهة التأثير السلبي للتغيرات المناخية على الآثار، كما قدمت كلية الحاسبات مشروع البيت الذكي، ضمن مشروعات المبادرة الوطنية الخضراء والذكية، كما تم تغيير لون موقع الكلية للون الأخضر، تماشيا مع قمة المناخ.