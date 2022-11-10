طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض درجات الحرارة مستقر بأنحاء المحافظة.. صور

الإسكندرية -فريق المحافظات

التقطت عدسة "اليوم السابع"، صورًا لحالة الطقس في محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس،حيث تشهد المحافظة انخفاض في درجات مع استىقرا نسبيا علي أنحاء المحافظة



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، حيث تشهد البلاد انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.



من جانبها، أعلنت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، برئاسة اللواء محمود نافع، استمرار رفع حالة الطوارئ وانتشار معدات وسيارات الشركة بالميادين العامة وطريق الكورنيش والشوارع الرئيسية.



واضافت الشركة إستمرار أعمال التطهير للشنايش والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتفريغ بيارات محطات الرفع أولا باول مع عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات.واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.





طقس الاسكندرية



طقس الاسكندرية



طقس الاسكندرية اليوم



طقس الاسكندرية



حالة الطقس بالإسكندرية