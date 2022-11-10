طارق الملا: تواجد صناعة البترول بمؤتمر المناخ رسالة تأكيد لجهود الحد من الانبعاثات

كتبت -مروة الغول

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات في شرم الشيخ مع لورينزو سيمونيلى الرئيس التنفيذي لشركة بيكرهيوز العالمية والوفد المرافق له وذلك على هامش انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 ، حيث بحثا خلالها فرص تطوير التعاون المشترك والاستفادة من البنية التحتية في ظل دور مصر كمركز محورى لتداول وتجارة الغاز الطبيعى إلى جانب التعاون في مجال خفض الانبعاثات الكربونية.

وخلال اللقاء أكد المهندس طارق الملا أن تواجد صناعة البترول والغاز ومشاركتها في مؤتمر المناخ لأول مرة في تاريخ قمم ومؤتمرات المناخ يمثل رسالة تأكيد على الجهود الفعلية لأطراف هذا الصناعة في الحد من الانبعاثات وقدرتها على أداء أنشطتها بصورة متوافقة بيئياً، موضحاً أن يوم إزالة الكربون المقرر عقده غداّ الجمعة 11 نوفمبر يمثل فرصة هامة لشركة بيكرهيوز والشركات المشاركة لعرض التقدم الخاص بمبادراتها ومشروعاتها لخفض الانبعاثات وإزالة الكربون .

وتقدم رئيس شركة بيكرهيوز العالمية بالتهنئة للوزيرعلى نجاح مصر في تنظيم المؤتمر بصورة رائعة في مدينة شرم الشيخ الساحرة لافتاً الى أن حجم المشاركة في هذا العام يفوق المشاركة في المؤتمرات السابقة، مشيدا بمشاركة صناعة البترول والغاز لأول مرة في مؤتمرات المناخ والجهود المبذولة من المهندس طارق الملا في هذا الشأن والتي أسهمت في جمع قادة ورؤساء شركات البترول والغاز العالمية في مكان واحد في هذا المؤتمر لعرض جهود شركاتهم للاستدامة وخفض الانبعاثات .

كما شهد اللقاء استعراض دور مصر المحورى كمركز لتداول وتجارة الغاز الطبيعى و الفرص والنماذج المقترحة التي يمكن دراستها لتعزيز الاستفادة من البنية التحتية لزيادة صادرات الغاز الطبيعى المسال في مصر حيث أكد رئيس شركة بيكرهيوز أن مصر أصبحت بالفعل مركزاً اقليمياً لتداول وتصدير الغاز وان لديها افضلية نسبية وبنية تحتية تمكنها من الاستفادة من كل موارد الغاز التي تزخر بها منطقة شرق المتوسط .

حضر اللقاء المهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني .