ضبط 8 أطنان مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالغربية

الغربية - محمد طارق

شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء فرع محافظة الغربية حملة مكبرة لضبط الأسواق والسلع غير الصالحة للاستهلاك، وذلك بتوجيهات رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمهندسة حنان عامر مدير عام فرع الغربية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 أطنان جبنة رومي منتهية الصلاحية، طن و200 كيلو تمور منتهية الصلاحية، طن و400 كيلو جبن مطبوخ غير صالح للاستهلاك الآدمي، 400 كيلو رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

ومن جانبه أوضحت المهندسة حنان عامر، مدير عام فرع الغربية، أن المهمة الأساسية للهيئة القومية لسلامة الغذاء هي حماية صحة المستهلك عن طريق التأكد من أن الغذاء المنتج الموزع أو المتداول في السوق يحقق أعلى معايير السلامة والصحة، كما تهدف إلى تحقيق غذاء آمن للمواطن ورفع الوعي والثقافة بالإشتراطات الواجب توافرها أثناء عملية تداول الغذاء منذ شرائه وحتى تناوله بالطريقة السليمة.