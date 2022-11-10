ضبط 5 أطنان أرز شعير فى حملة تموينية ليلية بالغربية

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تموينية لتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الغش التجاري، وجميع أشكال احتكار السلع الغذائية خاصة الأرز الشعير بغرض المضاربة وزيادة الأسعار عن السعر الرسمي، ومكافحة تهريب الأرز الشعير واحتكاره.
وتم تشكيل حملة مسائية من إدارة تموين كفر الزيات برئاسة مدير الإدارة بالاشتراك مع إدارة الرقابة بمديرية تموين الغربية، وذلك لفحص البلاغات والواردة للإدارة بقيام تجار الأرز بمزاولة نشاط الاتجار في الأرز الشعير ليلا للتهرب من الأجهزة الرقابية تم عمل عدة أكمنة خاصة عند كوبري كفر الزيات، وأسفرت الحملة عن ضبط أحد الأشخاص مستقلا سيارة نصف نقل وبحيازتة 2 طن أرز شعير بغرض الاتجار في السوداء وبأزيد من السعر الرسمي بدون تصريح من الجهات المختصة، وتم التحفظ على الأرز في أحد الصوامع والتحفظ على السيارة وضبط المتهم وعرضة على النيابة العامة.
ضلط 5 طن أرز شعير فى حملة تموينية (1)
ضلط 5 طن أرز شعير فى حملة تموينية (2)
ضلط 5 طن أرز شعير فى حملة تموينية (3)
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