اليوم السابع
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ضبط عاطل وبحوزته أسلحة نارية ومواد مخدرة قبل ترويجها بالعبور

الخميس، 10 نوفمبر 2022 02:37 م
ضبط عاطل وبحوزته أسلحة نارية ومواد مخدرة قبل ترويجها بالعبور حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل، لممارسته نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية، بدائرة قسم شرطة أول العبور، حيث ضبط وبحوزته 3 أسلحة نارية "فرد خرطوش"، وكمية من مسحوق الهيروين حوالى نصف كيلو، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العبور، يفيد ورود معلومات لضباط المباحث بالقسم بقيام عاطل باتخاذ دائرة القسم وكرا لممارسة نشاطه الإجرامى والإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية.

على الفور وعقب تقنين الإجراءات، واستصدار إذن النيابة، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط "أ س ع"، 34 سنة، عاطل، مقيم قسم أول السلام بالقاهرة، وبحوزته 3 أسلحة نارية "فرد خرطوش"، وكمية من مخدر الهيروين حوالى نصف كيلو جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية للدفاع عن تجارته الغير مشروعة، والمبلغ المالى حصيلة تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملاءه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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