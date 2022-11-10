ضبط المتهم بانتحال صفة ضابط لتصوير فيديوهات

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات الشخصية بتطبيق "تيك توك" يظهر خلاله أحد الأشخاص "منتحل صفة ضابط شرطة".

وتم رصد تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات الشخصية بتطبيق "تيك توك" يظهر خلاله أحد الأشخاص "منتحل صفة ضابط شرطة" بإستيقاف شخصين ومطالبتهما بالإطلاع على بطاقتى تحقيق الشخصية الخاصة بهما "دون وجه حق".

بالفحص أمكن تحديد "مستخدم الحساب المشار إليه" وبسؤاله أقر بإضطلاعه بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه بالإشتراك مع شخصين آخرين "الظاهران بمقطع الفيديو" بغرض "الدعابة" ، وقيام "مستخدم الحساب" بنشره بهدف زيادة أعداد متابعيه وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.