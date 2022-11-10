شرطة المرافق تشن حملة لإزالة الإشغالات والتعديات فى الجيزة

شنت إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، حملة لإزالة التعديات والإشغالات بعدة مناطق فى الجيزة، بالتنسيق مع مسؤولى الأحياء.

أسفرت الحملة عن تحرير وإزالة 226 مخالفة تعدى وإشغال طريق، لمحلات تجارية، وكافيهات، وباعة متجولين.

كما أسفرت الحملة عن إزالة إعلانات بدون ترخيص، وعدد من المخالفات التى من شأنها تعطيل حركة المرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الرى والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها