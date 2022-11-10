اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 نوفمبر 2022 04:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

سفينة بيئية تضم معملا لإعادة تدوير البلاستيك تحط بالإسكندرية تزامنا مع COP27

الخميس، 10 نوفمبر 2022 03:53 م
سفينة بيئية تضم معملا لإعادة تدوير البلاستيك تحط بالإسكندرية تزامنا مع COP27 ميناء الإسكندرية
/أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حطت في الإسكندرية، السفينة Plastic Odyssey، التي تضم معملا لإعادة تدوير البلاستيك؛ كمبادرة بيئية على هامش أعمال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27"، المنعقدة في شرم الشيخ.


وأوضح قنصل عام فرنسا بالإسكندرية محمد نهاض - في تصريح  اليوم /الخميس/ - أن السفينة تقوم بجولة في البحر المتوسط، وهي قادمة من مرسيليا في جنوب فرنسا، وقد زارت كل من موناكو وبيروت، وتستكمل السفينة رحلاتها إلى تونس والجزائر، عقب ذلك .

وأضاف أن السفينة، تقدم مبادرة بيئية هامة، كما أنها تزور الإسكندرية ضمن إطار التعاون بين الإسكندرية ومارسيليا.


سفينة بيئية

إعادة تدوير البلاستيك

الإسكندرية

مؤتمر المناخ cop27

قمة المناخ

قمة المناخ 2022

جدول قمة المناخ

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ بشرم الشيخ

افتتاح قمة المناخ

مصر تتسلم رئاسة قمة المناخ

جدول جلسات قمة المناخ

جدول قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

موعد قمة المناخ في شرم الشيخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ اليوم السابع

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

قمة المناخ cop27 اليوم السابع

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022

قمه المناخ مصر 2022

قمة المناخ 27

قمة المناخ يوم

قمة المناخ ويكيبيديا

التغيرات المناخية

استعدادات شرم الشيخ لمؤتمر المناخ

موعد مؤتمر COP 27

قضايا مؤتمر COP 27

موقع مؤتمر المناخ 2022

اليوم السابع بلس

مؤتمر المناخ ويكيبيديا

مؤتمر الأطراف cop 27

مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة