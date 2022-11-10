سفينة بيئية تضم معملا لإعادة تدوير البلاستيك تحط بالإسكندرية تزامنا مع COP27

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حطت في الإسكندرية، السفينة Plastic Odyssey، التي تضم معملا لإعادة تدوير البلاستيك؛ كمبادرة بيئية على هامش أعمال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27"، المنعقدة في شرم الشيخ.



وأوضح قنصل عام فرنسا بالإسكندرية محمد نهاض - في تصريح اليوم /الخميس/ - أن السفينة تقوم بجولة في البحر المتوسط، وهي قادمة من مرسيليا في جنوب فرنسا، وقد زارت كل من موناكو وبيروت، وتستكمل السفينة رحلاتها إلى تونس والجزائر، عقب ذلك .

وأضاف أن السفينة، تقدم مبادرة بيئية هامة، كما أنها تزور الإسكندرية ضمن إطار التعاون بين الإسكندرية ومارسيليا.