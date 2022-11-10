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سعر الريال القطرى أمام الجنيه المصرى اليوم

الخميس، 10 نوفمبر 2022 11:02 ص
سعر الريال القطرى أمام الجنيه المصرى اليوم الريال القطرى
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه فى البنوك المصرية اليوم الخميس 10-11-2022، مسجلاً في البنك الأهلي المصري سعر 6.23 جنيه للشراء، و6.66 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل  6.17 جنيه للشراء، و6.66 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

6.23 جنيه للشراء.
 
6.66 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصرى الخليجى

6.24 جنيه للشراء.
 
6.67 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

6.17 جنيه للشراء.
 
6.66 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

6.24 جنيه للشراء.
 
6.69 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك بلوم

6.63 جنيه للشراء.
 
6.67 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى

6.63 جنيه للشراء.
 
6.65 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإمارات دبى الوطنى

6.54 جنيه للشراء.
 
6.67 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك كريدى أجريكول

6.17 جنيه للشراء.
 
6.61 جنيه للبيع.

الريال القطرى

سعر الريال القطرى

سعر الريال القطرى امام الجنيه

الريال القطرى والجنيه المصرى



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