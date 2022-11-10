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ضمن فعاليات "يوم الشباب" بمؤتمر المناخ COP27..

رانيا المشاط تشهد العروض النهائية للشركات الناشئة بمسابقة Climatech Run

الخميس، 10 نوفمبر 2022 11:58 ص
رانيا المشاط تشهد العروض النهائية للشركات الناشئة بمسابقة Climatech Run فعاليات "يوم الشباب" بمؤتمر المناخ COP27
كتب محمد أسعد

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• مسابقة Climatech Run شهدت إقبالا كبيرًا من الشركات الناشئة والفنانين الرقميين من مختلف أنحاء العالم

 
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عروض الشركات الناشئة الخمسة عشر المتأهلة للتصفيات النهائية ضمن المسابقة الدولية Climatech Run، وذلك بالمنطقة الخضراء ضمن فعاليات "يوم الشباب" بمؤتمر المناخ COP27، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، إلى جانب مسئولي الجهات الشريكة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والبنك الافريقي للتصدير والاستيراد وبرنامج الأغذية العالمي وشركة جوجل، وغيرهم، وكذلك لجنة التحكيم رفيعة المستوى التي تعمل على تقييم عروض الشركات.
 
وفي كلمتها الافتتاحية قالت وزيرة التعاون الدولي، إن مؤتمر المناخ COP27، المنعقد بمدينة شرم الشيخ هو مؤتمر الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، وحينما نتحدث عن ذلك فإن الشركات الناشئة من خلال حلولها المبتكرة يكون لديها دور كبير في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، وتقليل الانبعاثات والتغلب على التحديات التي تواجه جهود التنمية.
 
وأوضحت "المشاط"، أنه بانطلاق فعاليات COP27، تسلمت جمهورية مصر العربية رئاسة مؤتمر المناخ وسيستمر العمل من أجل تحفيز جهود مواجهة التغيرات المناخية وحشد التمويل على مدار العام المقبل حتى الدورة المقبلة من المؤتمر، موضحة أن الشركات الناشئة الفائزة بجوائز المسابقة الدولية Climatech Run، سيكون لها دور في هذه الجهود.
 
ونوهت بأن المسابقة هي الأضخم من حيث عدد المشاركين والمتقدمين على مستوى مؤتمرات المناخ السابقة، وقد تقدم لها أكثر من 422 من الشركات الناشئة والفنانين الرقميين من مختلف أنحاء العالم.
 
وأضافت "المشاط"، أن الأفكار التي تنفذها الشركات تعكس أهمية الابتكار في دفع العمل المناخي، موضحة أن احتضان هذه الشركات في مصر خلال فعاليات مؤتمر المناخ - التجمع الأهم في العالم في هذا التوقيت - يتيح لها فرصة لتبادل الخبرات وعرض الأفكار من أجل دعم توسعها في البلدان المختلفة، ويعزز الدور الذي تقوم به لدعم بيئة ريادة الأعمال والابتكار فضلا عن دعم أهداف الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ لدعم جهود التوسع في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.
 
ونوهت بأن مسار الفن الرقمي من الأهمية بمكان حيث يعمل على تعزيز التوعية بالعمل المناخي وجهود التحول الأخضر ومخاطر التغيرات المناخية.
 
وتضم قائمة الشركات الناشئة شركة BeeSage ، التي تستخدم تحليل البيانات والتكنولوجيا في تعزيز واستدامة إنتاجية خلايا النحل، وتعمل في دول لاتفيا وهولندا والبرتغال وبلغاريا والدنمارك، وشركة BleagLee: تعمل في مجال إدارة المخلفات وإعادة التدوير بدولة الكاميرون، وشركة Earthly العاملة في قطاع الأمن الغذائي والزراعة، وتعمل في 20 دولة من بينها بتسوانا والكونغو وفرنسا وألمانيا والهند والولايات المتحدة الأمريكية، وشركة HelioRec العاملة في قطاع الطاقة النظيفة، بدول فرنسا وبلجيكا وأسبانيا واليونان وقبرص، وشركة شركة Infinite Cercle Private العاملة في إدارة المخلفات الصلبة بدولة الهند.
 
كما تضم القائمة شركة Koltiva العاملة في مجال الأمن الغذائي والزراعة بدول إندونيسيا وفيتنام والفلبين وكوت ديفوار والإكوادور والمكسيك وكولومبيا، وشركة Koolboks، العاملة بمجال الطاقة النظيفة في دول جنوب أفريقيا وكينيا، وشركة مزارع المصرية العاملة في مجال الأمن الغذائي، وتعمل بمصر والسودان، وشركة Nadeera العاملة في مجال إدارة المخلفات، بدول الإمارات العربية المتحدة ولبنان والمملكة العربية السعودية، وشركة Ng’wala Inventions العاملة في مجال الطاقة الشمسية، بدول تنزانيا وروندا، وشركة Ryp Labs العاملة في مجال الأمن الغذائي والزراعة بدول الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا، وشركة Seppure العاملة في مجال الصناعة، بدول سنغافورة وكندا.
 
بالإضافة إلى شركة Skenariolabs العاملة في مجال مرونة العمل المناخي وتعزيز الاستدامة في المؤسسات، بدول المملكة المتحدة وألمانيا وكندا وفنلندا، وشركة ThinkBikes العاملة في مجال النقل المستدام بنيجيريا. 
 
وتعمل هذه الشركات الخمسة عشر في 46 دولة حول العالم، وتعمل على تقليل الانبعاثات من خلال الحلول التي تقدمها بنحو 400 ألف طن.
 
وتضم لجنة تحكيم المسابقة السيدة ليزلي ريد، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، وإيميكا يوزوجوي، مدير الاستراتيجيات والابتكار بالبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، و باتريك نسباومير، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية،  ,شريف توفيق، مدير الاستدامة بميكروسوفت، ومارتن رويسكي، مدير السياسات العامة والعلاقات الحكومية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجوجل، وبيرنهارد كوتسش، رئيس مسرعة الابتكار ببرنامج الأغذية العالمي، وريهام يوسف، ممثلة شبكة مختبرات تسريع الأثر الإنمائي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وسالم أفان، مدير – شعبة السياسات والاستراتيجيات والحوكمة بمكتب الأمم المتحدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
 
جدير بالذكر أن وزارات التعاون الدولي، والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أطلقوا المُسابقة الدولية  Climatech Run 2022، خلال أغسطس الماضي، بالشراكة مع شركاء التنمية والقطاع الخاص وشركات التكنولوجيا الكبرى، من أجل فتح آفاق العمل المناخي للشركات الناشئة، حيث يتم تنفيذ المسابقة بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”، وشركة جوجل، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وشركة مايكروسوفت، ومن مسرعات الأعمال فلك ستارت ابس، وشبكة رواد الأعمال، وأفريلابس والعديد من الشركاء الآخرين.

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