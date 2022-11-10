رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارات تجديد وتعيينات لعدد من الوكلاء ورؤساء الأقسام

فريق المحافظات

أصدر الدكتور أحمد المنشاوى، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، عدة قرارات تضمنت تجديد تعيين الدكتور خالد فتحى حسين الأستاذ بقسم علوم الحاسب وكيلاً لكلية الحاسبات والمعلومات لشئون التعليم والطلاب، وذلك لمدة عام اعتباراً من تاريخ صدور القرار.

وشملت القرارات فى كلية الطب تعيين الدكتورة نشوى على عبد المطلب الأستاذ بقسم الفسيولوجيا الطبية رئيسا لمجلس القسم، وذلك لمدة ثلاث سنوات وتجديد تعيين الدكتور صمويل تامر بشرى خليل الأستاذ بقسم الصحة النفسية رئيسا للقسم وذلك لمدة عام.

كما أصدر قرارا بتجديد تعيين الدكتور عاصم صابرراشد الأستاذ بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية رئيسا لمجلس القسم وذلك لمدة ثلاث سنوات.

وفى سياق متصل تقرر ندب الدكتور محمود أبو السعود الراوى الأستاذ بقسم الوراثة بكلية الزراعة للأشراف على قسم الأحصاء الحيوى والمعلوماتية الحيوية التطبيقية بمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية وذلك لمدة عام.