اليوم السابع
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رئيس الوزراء يلتقى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة

الخميس، 10 نوفمبر 2022 01:43 م
رئيس الوزراء يلتقى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفي

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع الدكتورة غادة والى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومديرة مقر المنظمة الدولية في فيينا.
 
وخلال اللقاء، شرحت والى ملفات التعاون الجارية بين مصر ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، حيث أشارت إلى متابعة مقررات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي عُقدت في شرم الشيخ في ديسمبر 2021، وخطة العمل التى أعدها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة من أجل تنفيذ إعلان شرم الشيخ حول مكافحة الفساد في أوقات الأزمات الذي اعتمدته الدورة. 
 
وتطرقت الدكتورة غادة والى إلى الجهود التى يقوم بها المكتب، بالتعاون مع مصر، فى مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر، من خلال البرامج التى يتم تنفيذها فى دول شمال أفريقيا.
 
وأشادت الدكتورة غادة والى بحسن تنظيم مؤتمر المناخ، وبتميز البنية التحتية لمدينة شرم الشيخ، مؤكدة أهمية جهود مصر وتميزها في استضافة وتنظيم أكبر مؤتمر علي الاطلاق تنظمه الأمم المتحدة.
 
كما أشادت "والى" بقرار رئيس الوزراء بإنشاء "وحدة مجمعة لمواجهة العنف ضد المرأة"، وذلك من أجل تيسير عملية الإبلاغ والتحقيق فى بلاغات العنف ضد النساء. 
 
وفى مجال البيئة، أكدت "والى" أهمية مقترح إنشاء أول نيابة متخصصة فى جرائم البيئة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيكون أحد الإجراءات المبتكرة التى تتواكب مع قيادة مصر لجهود حماية المناخ والحفاظ على البيئة. 
 
وتعقيباً على الموضوعات التى شرحتها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، أشاد رئيس الوزراء ببرامج التعاون المذكورة، مؤكداً دعم الحكومة الكامل لمتابعة تنفيذها. 
 
كما جدد الدكتور مصطفى مدبولى الإعراب عن اعتزاز مصر بتواجد الدكتورة غادة والى، كشخصية مصرية متميزة تقود منظومة الأمم المتحدة فى مجال مكافحة المخدرات والجريمة.

المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة

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