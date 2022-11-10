اليوم السابع
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رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن 3 أشقاء مواليد إسرائيل لتجنسهم بأخرى دون إذن

الخميس، 10 نوفمبر 2022 11:38 ص
رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن 3 أشقاء مواليد إسرائيل لتجنسهم بأخرى دون إذن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من أمير ناصر صموئيل ميخائيل من مواليد إسرائيل، وحسام ناصر صموئيل ميخائيل من مواليد إسرائيل، وباسل ناصر صموئيل ميخائيل من مواليد إسرائيل، وإبراهيم سامح إبراهيم مختار من مواليد إسرائيل وعمرو سامح إبراهيم مختار من مواليد إسرائيل، وأدريانا أكرم فارس غطاس من مواليد إسرائيل، وذلك لتجنسهم بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق.
 
كما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء، بتخصيص قطع أراضي للمنفعة العامة.
 
 
 

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