جاء ذلك لدى وصوله اليوم الخميس، إلى البحرين، فى زيارة لحضور التمرين البحرينى الإماراتى المشترك لمكافحة الإرهاب (جلمود3 ) واستقبله ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وأعرب العاهل البحرينى - خلال لقائهما - عن اعتزازه بأواصر العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة وبما وصل إليه التعاون والتنسيق الثنائي الوطيد من مستوى متقدم ورفيع على كافة المسارات والمجالات تحقيقاً لكل ما فيه الخير والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين، مشيدا بالمواقف المشرفة لدولة الإمارات وبدورها المهم في ترسيخ الأمن والاستقرار ونشر السلام في المنطقة ودعم منظومة العمل العربي المشترك.