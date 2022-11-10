دواء جديد يعالج ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أن عقارًا تجريبيًا يساعد فى علاج حالات ارتفاع ضغط الدم، الذى يصعب السيطرة عليها بالأدوية الشائعة، بحسب ما ذكر موقع "Health".



لماذا يعانى بعض الأشخاص أكثر من غيرهم فى التعامل مع ارتفاع ضغط الدم؟ أوضح الباحثون أنه عندما يحدث ارتفاع ضغط الدم بسبب هرمون الألدوستيرون، المسئول عن كمية الملح التى يحتفظ بها الجسم، يكون من الصعب السيطرة عليه.

ونجح دواء baxdrostat الذى يمنع إنزيمًا مطلوبًا لإنتاج الألدوستيرون، فى الدراسة، فى خفض ضغط الدم غير المنضبط.

وفى الدراسة عمل العلماء مع 274 مشاركًا، تم إعطاؤهم واحدة من ثلاث جرعات من العقار أو دواء وهمى إلى جانب الأدوية الموجودة لديهم.

كان ضغط الدم لدى المرضى فى التجربة 130/80 ملم زئبق على الأقل، على الرغم من أنهم كانوا يتناولون ما لا يقل عن ثلاثة أدوية مختلفة لضغط الدم.

ارتفاع ضغط الدم هو 130/80 أو أعلى، بينما 120/80 يعتبر طبيعيًا، وعندما يكون الرقم 120-129، يعتبر ضغط الدم مرتفعًا.

ووجد الباحثون أن المرضى الذين تم تعيينهم لأعلى جرعة من الدواء الجديد شهدوا انخفاض الرقم الأعلى بمقدار 20 نقطة كاملة.

حتى أن الدراسة وجدت مرضى الدواء الوهمي يفقدون 11 نقطة من أعلى رقم لهم، والمعروف باسم ضغط الدم الانقباضي.

وقال المؤلف المشارك فى الدراسة الدكتور موريس براون، أستاذ ارتفاع ضغط الدم في جامعة كوين ماري بلندن، لشبكة إن بي سي نيوز: "يعاني نحو 20% إلى 30% من البالغين الأمريكيين من ارتفاع ضغط الدم، ويعانى نحو 5% إلى 10% من هذه المجموعة من ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط وهؤلاء الأفراد أكثر عرضة للإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية".

وتم تقديم النتائج يوم الاثنين في الاجتماع السنوي لجمعية القلب الأمريكية في شيكاغو، ونشرها في وقت واحد في نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين.

ويوفر العقار جديد الأمل للأشخاص الذين يعانون من صعوبة السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، حتى بعد استخدام الأدوية.