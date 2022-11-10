اليوم السابع
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حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والهاربين من أحكام قضائية

الخميس، 10 نوفمبر 2022 11:55 ص
حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والهاربين من أحكام قضائية رجال الشرطة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.
 
أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (9) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة 9 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية"، و تنفيذ (2435) حكم قضائى متنوع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجارى إستمرار الحملات.
 
 

حملة امنية

امن القليوبية

اسلحة وذخائر

الاقراص المخدرة



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